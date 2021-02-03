شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة سيدة من بلطيم بعزل بلطيم متأثرة بكورونا لتلحق بزوجها المتوفي من يومين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفيت سيدة من مدينة بلطيم بعزل بلطيم متأثرة بكورونا لتلحق بزوجها ع.ا. المتوفي من يومين متأثرا بكورونا أيضا حيث كان محتجزا معها وابنه ع. بعزل بلطيم لاصابتهم الثلاثة بكورونا ،ولم يستطع تشييع جثمان والده كما لن يستطع تشييع جثمان والدته أيضا لوجوده بعزل بلطيم للعلاج من كورونا.

واشتعلت صفحات «فيسبوك» حزنا على الفقيدة وزوجها الذي سبقها، ووصفه برجل الخير حيث كان له الكثير من أعمال الخير بمدينة بلطيم، ومن المقرر نقل جثمان المتوفاة مقابر العائلة بمدينة بلطيم للدفن في إجراءات احترازية وفي غير وجود ابنها بجنازتها لوجوده بعزل بلطيم للعلاج من كورونا.