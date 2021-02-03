شكرا لقرائتكم خبر عن «نجوم الجوزاء» تزين قبة السماء بليالى الشتاء وتشاهد بالعين المجردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد طوال الليل أو فى أى ليلة من مما تبقى من فصل الشتاء نجوم الجوزاء أو الجبار اوريون والتي تعتبر واحدة من أسهل المجموعات النجمية الشتوية التي يمكن التعرف عليها في سماء الوطن العربي.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن نجوم حزام الجوزاء واحدة من أكثر المعالم شهرة ولكن هناك شيء مذهل يكمن تحتها وهو سديم الجوزاء أو سديم الجبار اورايون ، المعروف أيضًا باسم M42 (أحد الأجسام الموجودة في فهرس ميسييه) ويعرف ايضا بالسديم الاعظم ، هو عبارة عن سحابة منتشرة من الغاز والغبار على بعد حوالي 1,300 سنة ضوئية حيث تولد النجوم في مجرة ​​درب التبانة.

ويُعد سديم الجوزاء أحد ألمع السدم على الإطلاق حيث يمكن رؤية ملامحة الرئيسية بالعين المجردة بسهولة ، وتتحسن رؤيته عند استخدام المناظير وتشاهد البنية الاساسية لهذا السديم ومن خلال تلسكوب الصغير سوف تظهر التفاصيل المعقدة داخل الممرات الغبارية.

جدير بالذكر عند القيام بتصوير سديم الجبار بطريقة احترافية ومعالجة الصور يمكن إبراز تفاصيله المخفية.