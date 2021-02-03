شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل تعليم أسوان يجتمع بمديري الإدارات التعليمية ورؤساء الأقسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتورخالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اجتماعًا موسعًا بمديرى عموم الإدارات التعليمية ومديرى ورؤساء أقسام التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى والإحصاء والإدارات التعليمية بحضور مديرى عموم المديرية.

وناقش الاجتماع أهمية تدريبات التنمية المهنية للمعلمين وكذلك التدريبات التكنولوجية التي تهدف إلى تنمية مهارات المعلمين، مؤكدًا على مديرى الإدارات أهمية متابعة هذه التدريبات وتقييمها أولًا بأول، وترشيح أكفأ المدربين وأن يكون المدربين على قدر المسئولية ومؤهلين للتدريب..

وتطرق إلى حافز الصفوف الأولى، وشدد على ضرورة الإنتهاء من حصر أعداد جميع معلمات الروضة ومعلمى الصفوف الأولى الأول والثاني والثالث الإبتدائى بالمدارس على وجه السرعة لإرسال البيانات إلى الوزارة لبدء إجراءات الصرف وفق الضوابط المالية والتعليمات المنظمة لذلك.