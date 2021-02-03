أخبار مصر

رئيس جامعة الأقصر يجتمع مع مديري وحدات القياس والتقويم بالجامعة

0 نشر
محمد السمكوري 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع مع مديري وحدات القياس والتقويم بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مساء اليوم، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إجتماعاً بمدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديري وأعضاء وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

وخلال الإجتماع تم مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بمنظومة الاختبارات المصححة، إلكترونياً( التصحيح الإلكتروني )، كما تم مناقشة آلية تنظيم ورش عمل عن الاختبارات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب .

يأتي هذا في إطار حرص سيادته على تطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة ،سعياً للوصول إلى أعلي جودة ممكنة .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    166,492

  • تعافي

    130,107

  • وفيات

    9,360

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا