شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأقصر يجتمع مع مديري وحدات القياس والتقويم بالجامعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مساء اليوم، الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إجتماعاً بمدير مركز القياس والتقويم بالجامعة ومديري وأعضاء وحدات القياس والتقويم بكليات الجامعة.

وخلال الإجتماع تم مناقشة الضوابط والمعايير الخاصة بمنظومة الاختبارات المصححة، إلكترونياً( التصحيح الإلكتروني )، كما تم مناقشة آلية تنظيم ورش عمل عن الاختبارات الإلكترونية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب .

يأتي هذا في إطار حرص سيادته على تطوير العملية التعليمية بجميع كليات الجامعة ،سعياً للوصول إلى أعلي جودة ممكنة .