شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مستشفيات المنصورة يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا لتشجيع الأطقم الطبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الدكتور الشعراوى كمال مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا لتشجيع الأطقم الطبية على تلقى اللقاح

وطمأن «كمال»، الأطقم الطبية على سلامة اللقاح وضرورة الإلتزام الجميع بالحصول عليه، وقال: «اللقاح آمن تماما وأى كلام خلاف ذلك هو لإثارة البلبلة بين الأطقم الطبية ولابد من الحصول عليه لجميع الأطقم الطبية لأن ذلك من أولويات القيادة السياسية في مصر لحماية الأطقم الطبية من الإصابة.

وشرح للأطقم الطبية فوائد تلقى اللقاح وأنه بدأ بنفسه لتشجيع الجميع على تلقيه مؤكدا أن الدولة إختارت افضل أنواع اللقاحات المتاحة على مستوى العالم وأنها وفرت الأمكانات المادية واللوجيستية لدعم الأطقم الطبية باللقاح.

مشيرا إلى إتاحة اللقاح بالمجان لكافة الأطقم الطبية وأن تلقي اللقاح يتم بطريقة اختيارية حسب رغبة المتلقي.

و شهد مدير عام المستشفيات تطعيم بعض أفراد الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وتابع الإجراءات المتبعة من بداية مرحلة ما قبل التطعيم بدءا من قياس العلامات الحيوية كالضغط والحرارة والإطمئنان على الحالة الصحية العامة للمتلقي حتى مرحلة متابعة الفرد بعد تلقيه اللقاح .

وأوضح أن مستشفيات جامعة المنصورة بدأت بتطعيم الكوادر الطبية باللقاح كمرحلة أولى وستطعم كبار السن من أصحاب الأمراض المزمنة والأمراض المناعية من العاملين بمستشفيات الجامعة كمرحلة ثانية .

ودعا كافة الأطقم الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الطبية بسرعة التسجيل على المنظومة الإلكترونية لتلقي اللقاح.