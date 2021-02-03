شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تؤكد جاهزية المديريات لعقد امتحانات الفصل الدراسى الأول عقب الإجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المديريات بدأت الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية، موضحة أنه من المقرر انطلاق الاختبارات عقب العودة من إجازة نصف العام مباشرة 20 فبراير الجارى.

وأوضحت المصادر، أن المديريات جاهزة لعقد الامتحانات وكل السيناريوهات التى سيجرى الإعلان عنها 14 من الشهر الجارى، والتى تحدد مصير الاختبارات وتقييم الطلاب عن الفصل الدراسى الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طالب المديريات التعليمية بالانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية والمبانى المدرسية والمبانى الملحقة، وتسجيل أعداد الحجرات وحالتها من حيث الدقة والمكونات ونقل الطلاب من المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو صيانة إلى مدارس أخرى، وإنشاء مدرسة ثانوى عام جديدة للمدارس المستضافة على مدارس إعدادى أو الفصول الملحقة بمدارس أخرى واستيفاء واعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد طباعتها ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، فى خطاب لها جرى إرساله للمديريات: فى إطار بدء الاستعدادات لإجراء امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى والإجراءات التى تم اتخاذها بشأن أعمال تجهيز البنية التكنولوجية بالمدارس الثانوية بالمديريات يتم التنبيه على المدارس الثانوي العام بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعه وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها.

وتابعت وزارة التربية والتعليم: يجرى استيفاء البيان الخاص بحجم الأعطال بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لذلك والمتاح على بوابة خدمات وزارة التربية والتعليم.