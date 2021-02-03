شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوقع قرارات تتعلق بالهجرة: أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفى: "القرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث إننا بحاجة لنظام هجرة ملائم".

وأضاف أن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، متابعًا: "لا أقوم بإصدار قوانين جديدة بل أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة.".