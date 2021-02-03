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بايدن يوقع قرارات تتعلق بالهجرة: أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة

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القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة، مضيفًا خلال مؤتمر صحفى: "القرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة وحظر السفر على الدول ذات الغالبية المسلمة، حيث إننا بحاجة لنظام هجرة ملائم".

وأضاف أن القرارات التي وقعها تهدف لإصلاح سياسات الإدارة السابقة الخاصة بالهجرة، متابعًا: "لا أقوم بإصدار قوانين جديدة بل أصلح السياسات السيئة للإدارة السابقة.".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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