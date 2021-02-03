شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: سجلنا صفر إصابات بكورونا فى بطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن اللجنة الطبية لمتابعة كأس العالم لكرة اليد لم تسجل حالة إصابة بفيروس كورونا بين الفرق المشاركة في البطولة، بمعنى أننا سجلنا صفر كورونا طوال فترة البطولة في مصر.

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان لـ"الخليج 365"، إن الدولة استطاعت بتضافر جهودها في توفير كل سبل الوقاية من عدوى كورونا.

وأوضح، أنه تم إجراء أكثر من 30 ألف مسحة كورونا لبعثات منتخبات كأس العالم لكرة اليد، مضيفا أن من الشباب القائم على تنفيذ خطة التأمين الطبي للبطولة بلغ عدده أكثر من 1000 فرد (أطباء وتمريض ومسعفين وفنيين وإداريين، وموثقين)، وقال تم تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 4000 فرد من المنتخبات المشاركة في البطولة واللجان المنظمة والعاملين، منذ بدء استضافة ضيوف مصر الكرام يوم 3 يناير الماضي وحتى الانتهاء من كافة فعاليات البطولة الأحد، وعودتهم إلى بلادهم سالمين وبصحة جيدة.

وقال إن مصر تلقت إشادات دولية عديدة بخطة التأمين الطبي التي نفذتها الوزارة في البطولة، مشيرا إلى أن القائمين على تنظيم دورة طوكيو للألعاب الأولمبية أبدوا رغبتهم في الاسترشاد بتجربة مصر في التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد، لما حققته من نجاح ساهم في الحفاظ على صحة وسلامة جميع المشاركين من مختلف دول العالم.