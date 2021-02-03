شكرا لقرائتكم خبر عن نجدة الطفل تستعد لإرسال قانون تجريم ختان الإناث للنواب بعد موافقة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، موافقة مجلس الوزراء على القانون المقدم بشأن تجريم ختان الإناث، تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه، مشيرا إلى عقوبة السجن لكل من الأب والممرض أو الطبيب لمن يجري عمليات ختان الإناث فى المشروع الجديد.

أضاف عثمان، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن أكتر من 80% من عمليات ختان الإناث تتم من خلال أطباء وممرضين، متابعا: "القانون الجديد يسعى لتغليظ العقوب على كل الأطراف المشاركة في العملية، ويعتبر ختان الإناث عاهة مستديمة".

وتابع قائلا: "للأسف.. ما زال لدينا رجال دين يدعو للختان رغم أنه لا مفيش سند دينى يدعو لختان الإناث، ولكن هذه تعد جريمة لتشويه الأعضاء الخارجية للجسم".

ومكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، الثلاثاء، من القبض علي أب وممرض، أجريا عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد، وجرى نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس الأب والممرض 4 أيام.