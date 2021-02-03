شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: خط أنابيب إيلات - عسقلان لن يؤثر سلباً على قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن ما أثير حول إنشاء طرق برية تجارية منافسة لقناة السويس، يؤثر على إيراداتها من العملة الأجنبية، حديث خطأ وليس له أي أساس من الصحة، وتابع:" خط أنابيب إيلات - عسقلان حال تشغيله قيمته تمثل 7% من قيمة البترول الذي يمر بقناة السويس، من بين 107 مليون طن بترول عبرت قناة السويس العام الماضي ضمن حمولات مليار و200 مليون طن وهي لا تمثل شيء من الحمولات التي تمر من القناة، منوهًا بأن تكلفة النقل بخط إيلات عسقلان ستكون أرخص من قناة السويس.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "بالورقة والقلم" الذى يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة "ten"، أن أنه لا يوجد أي تخوف من هذا الطريق، وتابع:"ونحن ندرك ذلك جيدًا ومستعدون له ببدائل أخرى"، لافتًا إلى أنه تم تقديم تخفيضات لحاملات نقل البترول القادمة من أمريكا من 35 – 75%، لافتًا إلى أن منظمة تابعة لإحدى كبرى الشركات العالمية العاملة بمجال دراسة وتحليل أسواق الطاقة العالمية قالت في عنوان كبير على موقعها لماذا تغير الناقلات الأمريكية المحملة بالغاز المسال طريقها من رأس الرجاء الصالح لقناة السويس، وأوضحت أن السبب وجود حزم تنافسية بقناة السويس، والوقت بها أقل وأسعار الشحن أقل والأمان أعلى، منوهًا بأن هناك 114 ناقلة بترول خام مرت من امريكا لأوروبا عبر قناة السويس بتكلفة 15 مليون دولار، لافتًا إلى أنه يتم تجهيز خطوط أخرى حاليًا.