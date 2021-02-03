شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": استمرار إتاحة خدمة الحجز الإلكترونى للعلامات التجارية والسجل التجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في إتاحة خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة العلامات التجارية والنماذج الصناعية، وأيضا خدمات السجل التجاري، بجانب استمرار إتاحة خدمة الاطلاع والبحث عن العلامات التجارية والنماذج الصناعية المختلفة للمتعاملين مع الجهاز قبل تقديم طلبات تسجيل جديدة ، لوقف الالتباس والخلط والتشابه مع العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة بالفعل، وأن نشر قواعد بيانات العلامات التجارية والنماذج الصناعية المودعة والمسجلة داخل مصر من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز كخدمة.

وتعد العلامات التجارية جزءا من حقوق الملكية الفكرية فى مصر فالعلامة والتصميم أو النموذج الصناعي تمثل جزءا من النشاط التجاري الأمر الذى من خلاله تتم معرفة هوية المنتج أو الخدمة المقدمة فى شكل نشاط تجارى وتتدخل فى تنظيم العلاقة بين المستهلك وأى كيان تجارى فى صورة الحماية الممنوحة ضد الغش أو التقليد أو التضليل، وأن لكل صاحب حق أن يتقدم بتسجيل العلامة التجارية سواء كان إنسان طبيعي أو مؤسسة أو شركة او نادى حيث يتقدم الى جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال إدارة العلامات التجارية أو مكاتب السجل التجارى التابعة للجهاز التى تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية.

ويمكن الحصول على تلك الخدمة مجاناً من خلال التسجيل بالبوابة المخصصة لخدمات التجارة بالصفحة الرسمية لجهاز تنمية التجارة الداخلية على الانترنت ‏WWW.ITDA.GOV.EG/CRA ويتم اختيار المكتب أو الفرع المطلوب الحصول على الخدمة من خلاله ثم اختيار الخدمة/الخدمات المطلوب الحصول عليها سواء خدمات السجل التجارى من قيود جديدة، أو تجديدات، أو تعديلات أو الحصول على محررات رسمية من ذلك وكذلك تقديم خدمات تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية من طلب تسجيل علامة تجارية أو نموذج صناعى أو تقديم معارضة أو تظلم، وبعد القيام بتأكيد طلب حجز معاملة يقوم النظام تلقائى بتحديد وقت حضور العميل بشكل محدد وترتيبه خلال تلك الفترة أو خلال اليوم فى المكتب الذى سيذهب إليه العميل وفقا لرغبته.

وكان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية قد أعلن إطلاق أولى خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر موقعه الإلكترونى وهى خدمة حجز معاملة لتأدية خدمة بالسجل التجارى أو العلامات التجارية والنماذج الصناعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ ما يلزم من إجراءات احترازية لحماية كل من العملاء والموظفين وذلك بفروع تأدية خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية سيساهم إتاحة خدمة "حجز معاملة" بصورة مسبقة عن طريق المنصة الالكترونية للجهاز مزايا عديدة من اهمها .

جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم عشماوى ، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية كان قد أكد تفعيل الإتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية ، حيث تم إيفاد عدد 9 من الفاحصين الفنيين بالإدارة للمشاركة فى ورش العمل التى عقدت في دولة اليابان وفقا للاتفاقية التى تم توقيعها مع مكتب البراءات الياباني للملكية الفكرية (JPO) على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ( WIPO) الذي عقد بجنيف وسيستمر العمل بهذه الإتفاقية لمدة أربع سنوات من تاريخ التوقيع.