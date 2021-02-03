شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يؤكد تسيير 6 رحلات إلى السعودية غدًا رغم تعليق الدخول للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكابتن طيار عمرو فهمى أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران، إن قرار السعودية بتعليق الدخول لغير المواطنين والأطباء من 20 دولة بينها مصر والإمارات، صدر من وزارة الداخلية السعودرية ونحن في انتظار بيان من وزارة الطيران المدنى السعودى والمصرى، ولكن هناك تجهيزات، حيث هناك رحلات يومية، وهناك 10 رحلات غدا، سيخرج منها 6 رحلات. وأوضح، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، على فضائية "ON"، مع الإعلامية لميس الحديدى: "ستخرج طائرة القاهرة - جدة 14:30، المدينة 14:50، والدمام 9:10 ص، والقاهرة - الرياض 8.20 ص، وفى الدقيقة 5 اليوم رحلة للقصيم، و7:30 صباحا من برج العرب لجدة، وهى رحلات مؤكد انطلاقها".

وذكر أن الرحلات التي سيجرى إلغاؤها "مبدئيا"، جدة 11.35 مساء غد، والدمام 12 إلا ربع مساء غد، والرياض 12 إلا عشرة مساء غد، حيث بنسبة كبيرة سيجرى إلغاؤها أو قد يتم تأجيلها، وعندما يجرى تحديد موعد سيتم الاتصال بالركاب. وأشار رئيس شركة مصر للطيران، إلى أنه سيجرى التنسيق حول رحلات لخروج طائرات من القاهرة بدون ركاب وتعود بركاب من السعودية إلى القاهرة، وهذا متوقع بنسبة كبيرة.