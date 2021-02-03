شكرا لقرائتكم خبر عن غادة والى تؤكد حل 489 قضية للاتجار بالبشر فى 71 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، إننا اتخذنا مجموعة من الدراسات فى جميع بلدان العالم فى مواجهة وباء فيروس كورونا، مضيفة أنه اليوم تم إطلاق تقرير الاتجار بالبشر وتأثير كورونا عليها، مؤكدة أنه تم حل 489 قضية للاتجار بالبشر فى 71 دولة، مضيفة أن هناك عصابات كبيرة تسيطر على مساحات واسعة فى القارات، ومنها منطقة أفريقيا مصدر للاتجار بالبشر، ويتم تصدير الفتيات إلى شرق أوروبا.

وأضافت خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أن الإنترنت يسمح للمتاجرين بالبشر فى استغلال ضحاياهم، لافتة إلى أنه تم تجميع قضايا اتجار بالشر فى 148 دولة، مؤكدة أن هناك 534 مسارا حول العالم فى تهريب بعض الفتيات واستغلالهم فى آسيا، وكذلك استغلال الأطفال للعمل فى المزارع ببعض الدول.

وتابعت أن الجماعات الإرهابية تدخل على بعض القرى، وتبيد هذه القرى، وتقوم بأفعال غير مشروعة ضد مواطنيها.

وكانت الدكتورة غادة والى، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، أكدت أن الإرهاب يتفاقم مع انتشار الفساد والجريمة، مشيرة إلى أنه يتراجع أمام سيادة القانون، قائلة :" نكثف دعمنا للدول من أجل تحصين مجتمعاتنا ضد الإرهاب".

وكانت أيضا قد أكدت الدكتورة غادة والى فى تصريحات سابقة، أن تفشي جائحة كورونا تسبب في اضعاف قدرة الحكومات على التصدى للعنف ضد المرأة، قائلة: "لقد أضعفت الجائحة من قدرة الحكومات على التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، مما يعرض حياتهن للخطر. علينا التحرك من أجل حمايتهن وتحقيق العدالة".