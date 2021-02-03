شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة الصحة: لا توجد دولة بالعالم تستطيع الجزم بالعدد الحقيقى لإصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة نهى عاصم، عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا ومستشار وزيرة الصحة لشئون البحث العلمى، أن انخفاض معدلات الإصابات بكورونا في مصر خلال الفترة الراهنة كان متوقعا، وهذا يعود إلى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا، بجانب إجراءات الدولة لدفع المواطنين للالتزام بالإجراءات الوقائية ضد الفيروس، بجانب مناعة المصريين والعوامل البيئية.

وأضافت عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، خلال برنامج 90 دقيقة، المذاع على قناة المحور، أنه لا يوجد دولة فى العالم تستطيع أن تجزم بالعدد الحقيقى لأرقام إصابات بفيروس كورونا، وأبرز الأسباب هو أن الفيروس أحيانا لا يكون له أعراض، موضحة أن أرقام الإصابات بكورونا التى تعلنها وزارة الصحة تمثل الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض كورونا وتوجهوا إلى مستشفيات وزارة الصحة وأجروا المسحة وظهرت إيجابية.

وأوضحت عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا أنه يتم صرف أدوية علاج كورونا مجانا للمصابين بكورونا، لافتة إلى أنه يكون هناك متابعة من قبل وزارة الصحة للعزل المنزلى للمصابين، موضحة أن الوزارة لا يمكن أن تعطى لأى مواطن مصاب بفيروس كورونا دواء غير فعال وغير آمن.

وأشارت عضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا إلى أن اللقاح ليس هو الحل السحرى للقضاء على كورونا، ولكن الحل السحرى هو الالتزام بالإجراءات الوقائية، لافتة إلى أن اللقاح الصينى ضد كورونا شاركت مصر فى تجاربه من خلال 3 آلاف مصرى، من بين 45 ألف متطوع وأظهر نتائج فعالة بشكل كبير ضد كورونا.