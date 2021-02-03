شكرا لقرائتكم خبر عن سوزان سند نقيبا للبيطريين بالقاهرة.. وأشرف إسماعيل للجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، نتيجة الانتخابات بعد انتهاء عمليات فرز الأصوات.

وأوضحت اللجنة، أن عدد أصوات الحاضرين 390 صوتا فى نقابة القاهرة، عدد الأصوات الصحيحة 378 صوتا، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:

فوز الدكتورة سوزان محمود محمد مصطفى سند بمقعد رئيس نقابة القاهرة الفرعية

فوق السن: فوز الدكتور مصطفى رمضان والدكتورة فاطمة فاضل وردة

تحت السن: فوز الدكتور رامي محمد فتحى والدكتورة نورهان محمد حضر

كما أعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عدد الأصوات الحاضرين بانتخابات فرعية الجيزة 311 صوتا، عدد الأصوات الصحيحة 305 أصوات، وأسفرت نتائج الفرز عن فوز كل من:

فوز الدكتور أشرف إسماعيل بمقعد رئيس نقابة الجيزة الفرعية

فوق السن: فوز الدكتور مصطفى يونس على محمد – والدكتور علاء عبد العال حسنين

تحت السن: فوز الدكتورة رانيا عبد الحافظ – والدكتورة روايدا محمد الرفاعي.