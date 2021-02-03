شكرا لقرائتكم خبر عن الدفع بـ6 سيارات لشفط مياه نتيجة لكسر ماسورة كبيرة الحجم أعلى المحور المركزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفعت شركة المياه بالجيزة بـ6 سيارات شفط لسحب جميع المياه التى ظهرت بكثافة أعلى المحور المركزى فى الوصلة من ميدان جهينة حتى هايبر والشيخ زايد، نتيجة لكسر ماسورة كبيرة الحجم، وأدت الى ظهور كثافات مرورية أمام القادم من ميدان لبنان اتجاه مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

وأجرت إدارة المرور، تحويلة لحركة السيارات بتوجيه السيارات لطريق الواحات ومنه الى الدائرى وصولا الى الجيزة، وكذلك الأمر للمتجه الى طريق الفيوم ومنه الى الرماية حتى شارع الهرم، ومناطق الجيزة لحين شفط المياه من أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات إدارة مرور الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى المحور المركزى، بتسرب مياه، وتم انتقال الخدمات الى المرور لتنظيم حركة السيارات.