شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد تجديد تكليف 41 "خطيب مكافأة" من المحالين للمعاش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تجديد تكليف 41 خطيب مكافأة من المحالين للمعاش ، ويحق لهم بعد ستة أشهر التقدم لتعديل وضعهم ليكون على بند التحسين.

كما اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة ، وزير الأوقاف 56 خطيب مكافأة جديدًا من المحالين للمعاش ، منهم عدد (44) خطيب مكافأة على بند التحسين.



ونشرت وزارة الأوقاف أسماء الخطباء وهم :

1. عبد المعز سيد محمد عبد الله

أسيوط

2.

مختار محمد أبو العلا محمد

أسيوط

3.

سالم ثابت عثمان علي

أسيوط

4.

إسماعيل محمد أحمد حسن

أسيوط

5.

محمد عبد السلام محمد حسن

أسيوط

6.

محمد عثمان عبد العال قنديل

أسيوط

7.

رمضان جاد الله محمد شلبي

البحيرة

8.

عبد الصمد أحمد عبد المحسن بقوش

البحيرة

9.

محمد إبراهيم محمد إدريس

البحيرة

10.

إسماعيل محمد محمد مدكور

البحيرة

11.

إسماعيل عبد الفتاح إسماعيل سعفان

البحيرة

12.

جميل عبده محمد أبو عيد

البحيرة

13.

السيد محمد عباس علي

البحيرة

14.

وحيد أحمد أحمد العبد

البحيرة

15.

صلاح عبد الواحد محمد شاهين

الجيزة

16.

السيد محمد علي عزام

الدقهلية

17.

إبراهيم مختار يوسف مصطفى

الدقهلية

18.

عبده عبده محمد عجوة

دمياط

19.

محمد علي دويدار تقي الدين

دمياط

20.

عثمان إبراهيم عثمان عامر

دمياط

21.

أحمد محمد مهران موسى

سوهاج

22.

متولي محمد عرفة

سوهاج

23.

كمال محمد حسن حسن

سوهاج

24.

عبد الناصر عبد المنعم مصطفى محمد

الفيوم

25.

عاطف أحمد حسن

القاهرة

26.

أحمد إبراهيم إبراهيم سقيطة

القاهرة

27.

أحمد أمين مرسي الشاهد

القاهرة

28.

محمد حسن عبد الفتاح عارف

القاهرة

29.

ناصف حسن إبراهيم محمد

القليوبية

30.

محمد عبد السميع محمود طه

القليوبية

31.

مجدي محمد مصطفى السروجي

القليوبية

32.

مفرح عبد الباقي عبد العال عبد الباقي

القليوبية

33.

إبراهيم خضري نوبي محمد

القليوبية

34.

علي محمد حجاب القرش

القليوبية

35.

صابر عبد الحميد عبد الرحمن صيام

القليوبية

36.

إبراهيم محمود السيد هنداوي

كفر الشيخ

37.

محمود أحمد غنيم

كفر الشيخ

38.

السيد عبد الرحمن علي سنبل

كفر الشيخ

39.

عبد الفتاح عبد الحميد محمد جبارة

كفر الشيخ

40.

سعيد علي محمد عبد الوهاب

المنوفية

41.

فوزي محمد إسماعيل بدر

الإسماعيلية