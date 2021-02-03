شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تؤكد التعامل بإيجابية مع ملف المصانع المتعثرة: لا نعمل فى جزر منعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، فى تعقيبها على مداخلات وملاحظات النواب على بيانها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن العام الماضى هو أول عام لها كوزيرة، وكان عاما استثنائيا بسبب جائحة كورونا ، ورفضت القول بأنها تعمل في جزر منعزلة عن الحكومة، مؤكدة أن الحكومة كلها تعمل في إطار واحد ووزارة الصناعة لها اشتباكات عديدة مع وزارات كثيرة ويتم التعاون والتنسيق مع الوزارات الأخرى من أجل الصالح العام والصناعة المصرية.

وأشارت إلى أنها ستقوم بمراجعة هذه الملاحظات، وتعمل على التعاطي معها، ولفت إلى أنها تمتلك استراتيجية واضحة للصناعة فى مصر وستعمل على تطويرها وستأخذ ملاحظات النواب فى الاعتبار.

ولفتت الوزيرة، إلى أن مسألة التمثيل التجارى تعرض للتخفيض، وتم عمل فيه مجموعة كبيرة من التغييرات، موضحة أن هناك خطة لاستهداف الدولة التى نريدها لإرسال الممثلين لها وكانت هناك خطة لخفض هذا التمثيل في إطار خطة الحكومة لتقليل النفقات.

ورأت أنها تعاملت مع المصانع المتعثرة بخطة واستراتيجية واضحة وأثمرت عن نتائج إيجابية وستقوم بإرسال تقارير مفصلة للمجلس بهذا الشأن.

وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة : "لا نطرح أراضي لمصانع جديدة حتي يتم الانتهاء من الأراضي الموجودة حاليا وسيتم سحب الأراضي إذ لم يتم استغلالها في الوقت المحدد".

وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن هيئة التنمية الصناعية كانت بالفعل تعاني من العديد من المشاكل ولكن تم التعامل معهاوبدأت بالفعل في عودة دورها الريادي وخصوصا بعد تشكيل الإدارة الجديدة ولكن يجب أن ننتظر قليلا.