شكرا لقرائتكم خبر عن "نجدة الطفل" تكشف آخر تطورات ضحية ختان القناطر: عقوبة الممرض 7سنوات والأب 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال صبرى عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، تعليق عل إجراء عملية ختان لطفلة وتعريضها لنزيف حاد بالقناطر الخيرية، إن ما حدث أمر مزعج خاصة بعد تغليظ الوزراء للعقوبة وتشديدها بالأخص على الفريق الطبي .

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" قائلاً: "لولا الطبيب المحترم في مستشفى قليوب العام الذي أبلغ عن واقعة وصول فتاه إلى المستشفى مصابة بنزيف وجرح في الأعضاء التناسلية نتيجة محاولة إجراء عملية ختان حيث قام الوالد باستدعاء ممرض في عمر 70 سنة على المعاش وأجرى العملية بطريقة عشوائية ".

وأوضح أن النيابة باشرت الاجراءات وألقت القبض على الوالد والممرض وتم حبسهما وخرجت الطفلة من المستشفى، مؤكداً أن المجلس يتابع الامر وحالة الطفلة لتقديم الدعم النفسي والرعاية الصحية إن لزم الامر مبيناً أن العقوبة وفقاً للقانون التي ستطال الممرض والوالد تكون وفقاً للقانون الحالي عقوبة حبس لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع لمن أجرى العملية وبالنسبة للأب الذي طلب ذلك إجراء الختان ستطاله عقوبة الحبس بما لا يقل عن سنة ولا يزيد عن ثلاث سنوات " .

وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، من القبض علي أب وممرض، أجريا عملية ختان لطفلة تبلغ من العمر 15 عامًا، بإحدى قرى القناطر الخيرية مما عرضها لنزيف حاد، وجرى نقلها لمستشفى قليوب وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحبس الأب والممرض 4 أيام.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إشارة من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن.ا" 15 عامًا، إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.

انتقل العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية والمقدم محمود علام رئيس مباحث القناطر، وتبين أن الأب ويدعى "ا.س.ع" أخذ الطفلة لإجراء عملية ختان على يد ممرض يدعى "م.س.ا" 74 عاما، وعندما أصيبت بنزيف نقلوها إلى مستشفى قليوب.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة برئاسة المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر، وأمر بحبس الأب والممرض والاستعلام عن حالة الطفلة.