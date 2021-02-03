شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد هيئة المتحف المصرى الكبير برئاسة وزير السياحة والآثار لمناقشة آخر الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عُقد اليوم اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تم استعراض ومناقشة العديد من الموضوعات الهامة بشأن تطورات الأعمال بالمتحف.

كما تم استعراض الموقع الإلكتروني للمتحف الذي صمم ليضاهي أفضل المواقع الإلكترونية لكبرى المتاحف العالمية، حيث قامت الشركة المنفذه بعرض التصميم الخاص به وأهم صفحاته وما يقدمه من خدمات إلكترونية للتعريف بكافه أنشطة المتحف، تمهيدا لاطلاقه قبل الافتتاح.

كما تم أيضا مناقشة ما توصلت إليه تطور الأعمال بالملفات الخاصة بالحملة الترويجية وفعاليات حفل افتتاح المتحف، بالإضافة إلى استعراض تقرير نتائج أعمال التفاوض والتعاقد مع التحالف الذي سوف يقوم بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف.

وقد وجه الدكتور خالد العنانى الشكر على ما تم بذله من جهد خلال العامين السابقين للوصول إلى المراحل النهائية لعملية طرح تقديم وتشغيل الخدمات.

وفى نهاية الاجتماع اتفق أعضاء مجلس الإدارة على أهمية طباعة كتالوج المتحف قريبا والذى سوف يكون أحد أهم وسائل الترويج للمتحف والتعريف بمقتنياته قبل افتتاحه.