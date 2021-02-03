شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار كورونا فى مصر.. مستشار وزيرة الصحة: جينات المصريين قوية ضد كوفيد 19 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواترت على مدار الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار المتعلقة بجائحة كورونا، وكان أبرزها ، تصريحات المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه من المتوقع وصول دفعات متتالية من لقاحات كورونا إلى مصر، من التحالف الدولى للقاحات "جافى"، منتصف شهر فبراير الجارى، مردفا: "لم يتم تحديد الرقم الذى سيتم إرساله ولكن سيكون رقم كبير من اللقاحات".

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