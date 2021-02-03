حريق "برج الدائري".. قرارات من النيابة وانتداب 3 لجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت النيابة العامة بعد انتهاء الحماية المدنية من إخماد حريق "برج الدائري" بدائرة مركز كرداسة، ندب خبراء المعمل الجنائي لمعاينته بيانًا لسبب وكيفية نشوب الحريق وانتشاره ومدى توافر الشبهة الجنائية أو الإهمال في حدوثه، وحصر ما نجم عن الحريق من خسائر بالعقار وما فيه من منقولات، ومدى تأثر العقارات المحيطة به.

كما كلَّفت "قوات الحماية المدنية" بمعاينة العقار -بعد إخماد النار فيه- بيانًا لمدى توافر سبل الوقاية من مخاطر الحرائق بالمخزن، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة.

وقررت النيابة انتداب عدة لجان ضمن إجراءات التحقيق في الواقعة كالتالي:

- ندب لجنة من "مكتب السلامة المهنية بمكتب القوى العاملة".

- ندب لجنة من الإدارة المختصة بمحافظة الجيزة للمعاينة.

- ندب لجنة من "الإدارة الهندسية بمركز كرداسة" لمعاينة العقار بيانًا لطبيعة النشاط بالمخزن ومدى صدور ترخيص بمزاولته وتوافر سبل الوقاية من المخاطر فيه، ومدى صدور ترخيص ببناء العقار والمخالفات التي تشوبه، وحجم تأثره بالحريق وسلامته من بعده.

وذكرت النيابة في بيان اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

وأكدت أنها اتخذت إجراءاتها نحو حصر المخالفات التي شابت العقار والقائم بها والمسئول عنها والإجراءات القانونية التي اتخذت قِبَلها وما شاب تلك الإجراءات من أخطاء ومخالفات، وتحديد المسئول عنها من الموظفين العموميين لاتخاذ ما يلزم قانونًا معهم.

وألقي القبض على مالك العقار نفاذًا لقرار "النيابة العامة" بضبطه وإحضاره، وجارٍ استجوابه واستكمال التحقيقات.