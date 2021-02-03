تبدأ غدًا.. الأرصاد تعلن ذروة موجة الطقس غير المستقر (أمطار ورياح)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تتعرض لموجة عدم استقرار في حالة الطقس، تكون ذروتها يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث تشهد معظم المناطق سقوط أمطار.

وأضافت الهيئة اليوم الثلاثاء، أن درجات الحرارة تستمر في الارتفاع يوم الأربعاء لتسجل 26 على القاهرة، لكن بداية من يومي الخميس تنخفض بشكل كبير بمعدل يتراوح بين 5 و6 درجات على أغلب الأنحاء.

وتابعت "تسجل درجات الحرارة على القاهرة يوم الخميس 20- 13، والسواحل الشمالية 18- 13، وجنوب سيناء 25- 12، وشمال الصعيد 21- 10، وجنوب الصعيد 23- 12".

وأكد خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على القاهرة تكون رعدية أحيانا، كما توجد أمطار على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون شدتها متوسطة إلى غزيرة.

وأشار الخبراء إلى أنه يوجد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.