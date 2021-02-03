"مشروعات النواب" تطلق مبادرة "أهالينا لهم حق علينا" لدعم المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، عن إطلاق مبادرة لدعم المرأة المصرية بعنوان "أهالينا لهم حق علينا"، وتأتي في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، "حياة كريمة"، وتطوير 1500 قرية؛ بهدف خلق فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة لدعم المرأة المصرية.

وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تتبنى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، المبادرة، وكذلك المجلس القومي للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكليف الجهاز والمجلس بإعداد دراسات جدوى للمشروعات في إطار هذه المبادرة، وخاصة لمشروعات الحرف التراثية، وتستهدف المبادرة تمكين المرأة وتوفير فرص عمل.

وأوصت اللجنة، جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، بإجراء حوارات مجتمعية للمرأة في المحافظات من خلال أفرع الجهاز ومقرات المجلس القومي للمرأة، وستشارك اللجنة في حضور هذه الحوارات للخروج بمنتج جيد.

وقال محمد كمال مرعي رئيس اللجنة: "من الواضح التناغم والتنسيق والتكامل بين الجهاز والمجلس، ونريد أن نستغل ذلك في إطلاق مبادرة جديدة في إطار مبادرة الرئيس (حياة كريمة) لتطوير 1500 قرية، لتوفير مشروعات قابلة للتطبيق في الواقع خاصة مشروعات للحرف التراثية، ويكلف الجهاز بعمل دراسات جدوى لهذه المشروعات مع إتاحة التمويل وآليات التنفيذ وتحديد فترة زمنية محددة بمخطط المشروعات في المحافظات كنماذج في الوجهين القبلي والبحري".

بدورها، رحبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي بالمبادرة، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة لتمكينها وتوفير فرص عمل لها، قائلة: "هدفنا الحفاظ وتطوير منتجات الحرف التراثية وتسويقها".