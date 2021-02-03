"النواب" يُحيل بيان وزيرة الصناعة إلى اللجان النوعية.. ورفع الجلسة للغد

محمد اسماعيل - القاهرة - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل المجلس على إحالة بيان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس كل في اختصاصه لمناقشته ومتابعة ما تم تنفيذه.

وقال سعد، عقب انتهاء وزيرة التجارة والصناعة من إلقاء بيانها أمام الجلسة العامة للمجلس، إنه على اللجان متابعة ما تم تنفيذه من بيان الوزيرة جامع على أرض الواقع، مطالبًا اللجان بإعداد تقرير وتقديمه لمكتب المجلس.

وعقب عرض وزيرة التجارة والصناعة بيانها، رفع وكيل المجلس الجلسة العامة إلى غد الأربعاء في تمام الساعة 11 ظهرًا.