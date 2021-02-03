شكرا لقرائتكم خبر عن حملة نظافة وتجميل بمصيف بلطيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هاني محمد عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، حملات النظافة والتجميل بجميع القطاعات بالمدينة والتأكد من تفريغ جميع الحاويات، بالإضافة إلى رفع تراكم الأتربة والرمال بالطريق الرئيسي بالكورنيش، والتي تسبب قطع الطرق أو وقوع حوادث نتيجة الأجواء المناخية بسبب الطقس السيئ في أيام النوّة والرياح والعواصف، مؤكدًا أهمية رفع الرمال أولا بأول ونظافة الطرق من الرمال الناتجة عن النوة وسرعة الرياح للحفاط على المظهر الحضارى والجمالى لمدينة مصيف بلطيم.

كما شدد على قص وتهذيب الأشجار والنخيل وذلك بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمدينة وقسم النظافة العامة والحملة الميكانيكية ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ لكافة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن.

وأكد «عبدالقوي» ضرورة رفع الأتربة وكنس الطرق والتأكد من تفريغ جميع الحاويات بالشوارع ورفع التراكمات على جانبي الطريق وازالة الحشائش الضارة بالإضافة إلى تسوية التربة الرملية وقص وتهذيب الأشجار والنخيل والنجيل بالحدائق العامة بالمدينة، واستمرار الحملة يومياً لإنضباط الشارع ومنع التجمعات، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والاستعداد لصيف 2021.