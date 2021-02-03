شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الروسي: مطار الغردقة الدولي آمن لاستقبال السائحين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الوفد الأمني الروسي الشكر لمختلف أجهزة مطار الغردقة الدولي على ما قدموه من تسهيلات لأداء عمل لجنة المراجعة الروسية لإجراءات الأمن والسلامة بالمطار.

وأكد أعضاء الوفد الروسي خلال اجتماعهم مع مسؤولي المطار أن إجراءات العمل بالمطار تغيرت بشكل كبير جِدًّا عن أول زيارة تمت للوفد عام 2016.

وأكد فيكتور فوروباييف القنصل الروسي بالغردقة، خلال مشاركته في الاجتماع، أن مطار الغردقة مطار عظيم لا يقل عن أي مطار عالمي، حيث يضم مختلف الأجهزة والإمكانيات التي تجعله مطارًا آمنا لاستقبال السائحين الروس.

وتنشر «المصري اليوم» أول صور للوفد الروسي خلال قيامه بأعمال المراجعة التي تمت بالمطار.

وخلال الاجتماع المشترك الذي عقد مع مسؤولي المطار ومختلف الأجهزة بعد انتهاء أعمال المراجعة طالب المسؤولون الروس إدارة المطار بفصل الركاب الروس المغادرين عن باقي الركاب، وذلك خلال مرحلة التعقيم بصالة السفر قبل استقلالهم الطائرة.

كان أعضاء اللجنة الروسية قد طالبوا مسؤولي مطار الغردقة بالالتزام ببنود البروتوكول الموقع مع إدارة المطار منذ ٤ سنوات وتوفير مختلف الأجهزة الواردة ببنود البروتوكول حتى يتم استئناف الرحلات الجوية الشارتر.