شكرا لقرائتكم خبر عن «نساء الجنوب» تنظم أول صالون ثقافي للتعريف بفرص الاستثمار بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مؤسسة نساء الجنوب بأسوان، بالتعاون مع جمعية الرعاية المتكاملة «الصالون الثقافي أسوان الماضي الحاضر المستقبل» تحت عنوان تعلم من الماضي واجتهد في الحاضر لتصل إلى مستقبل أفضل.

وقالت صافيناز ابراهيم رئيس مجلس أمناء مؤسسة نساء الجنوب، أن الصالون الثقافى يهدف إلى بناء الوعي العام وترسيخ السلوك الإنساني والمجتمعي نحو التعامل الإيجابي مع المجهودات الحكومية التي تتم لتطوير محافظة أسوان، في مجالات البنية التحتية والسياحية والاقتصادية.

واضافت الدكتورة حمدية بشير، استشارى مؤسسة نساء الجنوب، أن الصالون الثقافى، يأتى كجزء من المبادرات المجتمعية التي أطلقتها المؤسسة بأسوان خلال الفترة الماضية بهدف رفع وعى المجتمع بمختلف القضايا من بينها مناهضة كافة أنواع العنف ضد المراة.

واشارت الدكتورة سهير المصرى، رئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، إلى جهود الدولة ومحافظة اسوان في تهيئة مناخ الإستثمار وتعزيز فرص الأعمال من خلال مشروعات ريادة الأعمال، إعتمادا على الفرص المتاحة والموارد البشرية والمواد الطبيعية داخل المحافظة لافتة إلى ان توجه القيادة السياسية في تبنى عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الشبابية والإقتصادية في الصعيد وأسوان على وجه الخصوص، ياتى لتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب.

واضافت أن محافظة أسوان وفرت خريطة حقيقية للإستثمار وأنها تنتظر الإستثمار الحقيقى والجاد في ظل توافر مقومات النجاح والتيسيرات التي تضعها المحافظة في هذا الإطار.

واشارت المصري، إلى ان البداية كانت نحو تبنى الدولة والمحافظة الإستثمار في مجال الطاقة الشمسية، باعتبار أن المحافظة تمتلك رصيد هائل من الطقس والمناخ المناسب لإنجاح هذا المجال، وأن هناك تنوع حقيقيى في مجالات التنمية والموارد المتاحة داخل المحافظة والتى لو تم إستغلالها بالشكل الصحيح، ستكون قادرة على نقل المجتمع المصرى والأسوانى إلى منحى جديدة على الخريطة العالمية.

واشار الدكتور عبدالمنعم سعيد مدير عام منطقة أثار أسوان والنوبة، إلى فرص الإستثمار المتاحة في قطاعات السياحة والأثار وجهود الدولة في تطوير المواقع السياحية وفتح العديد من المواقع للزيارة بعد اضافتها للخريطة السياحية للمحافظة والتى كان أخرها إفتتاح معبدإيزيس بمدينة أسوان عقب الإنتهاء من ترميمه وتطويره بالشكل الذي يضيف المزيد من عدد الليالى السياحية داخل المحافظة.

واستعرضت الدكتوره فاطمة حسام الدين مدير المعهد الفنى الصحى، جهود القطاع الطبى في التصدى لجائحة كورونا.