شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس جامعة المنوفية يدعو لنشر ثقافة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اليوم الدكتور عبدالرحمن الباجوري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الجلسة الخامسة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة حيث تناول المجلس العديد من الموضوعات الهامة من أهمها التأكيد على الاستمرار في التوعية باتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد،والاهتمام بإيجاد آليات جديدة لتنشيط وتطوير مجلة البحوث البيئة والطاقة المتجددة لجذب الباحثين للنشر بها.

ودعا الباجوري إلى ضرورة نشر ثقافة استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة بين أفراد المجتمع في كافة المجالات لأهميتها في حماية البيئة باعتبارها طاقة المستقبل، كما دعا لإنشاء قاعدة بيانات للدورات التدريبية التي يمكن أن تقام بالجامعة.

كما تناول المجلس سبل إنشاء وحدة التضامن بجامعة المنوفية وذلك طبقا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة ووزارة التضامن الاجتماعى.

واختتم المجلس جلسته بتاكيد على اعداد برامج توعوية وتثقيفية في المجالات المختلفة للمواطن وتأهيل وتعليم حرف ومهن لتنمية وزيادة الدخل بالإضافة إلى محو الامية وتعليم الكبار.