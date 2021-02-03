شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مطروح»: حظر تداول المحررات الرسمية والإدلاء بتصريحات على مواقع التواصل للعاملين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، الثلاثاء، أنه في إطار حرص الإدارة المركزية للأمن بالوزارة علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها الحفاظ علي أمن المعلومات تنفيذا للتعليمات الأمنية المستديمة في هذا الشأن.

حيث تلاحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض العاملين والمدرسين بالادلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية في وسائل الإعلام المختلفة وايضا تداول المحررات الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي ( فيسبوك وواتس أب وغيرها ).

وأوضح وكيل الوزارة أنه لذلك تم التنبيه مشدداً علي جميع المعلمين والعاملين بالإدارات التابعة لتعليم مطروح ومنها لجميع المدارس بشأن حظر تداول المحررات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتس أب.

وعدم الادلاء بتصريحات تخص العملية التعليمية واتباع كافة قواعد العمل والإجراءات المنظمة لذلك وضرورة تفعيل التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن حرصا علي سير وانتظام العمل.

واختتم سلامة تصريحاته اليوم موضحا أن ذلك جاء في إطار المنشور أمن رقم 5 لسنة 2021 الصادر من الادارة المركزية للأمن مضيفا أنه وجه بتعميم ذلك المنشور علي كافة الإدارات والمدارس التابعة لها.