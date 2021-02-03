شكرا لقرائتكم خبر عن باقي يومان على نهاية التقديم .. وظائف خالية في الهيئة القومية لسكك حديد مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل عن حاجتها للعديد من الوظائف، علما بأن التقديم ينتهي يوم 4 فبراير 2021 وذلك وفقا للتفاصيل والشروط التالية:

1- وظيفة مدير عام الأمن

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للأمن التابعة لرئيس مجلس الإدارة

تختص هذه الوظيفة بإعداد السياسات والإجراءات الخاصة بتأمين كافة منشآت وممتلكات الهيئة، والأفراد والمعلومات وأمن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​موافقة هيئة الأمن القومي على العمل بالأمن

قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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2- وظيفة مدير عام متابعة قروض المشروعات PMU

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لمتابعة قروض المشروعات PMU التابعة للإدارة المركزية للتخطيط الإستراتيجي والإستثماري ودراسات الجدوى

تختص هذه الوظيفة بأعداد تقارير عن المشروعات الممولة من البنك الدولي والبنوك الأخرى ومتابعة تنفيذها

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​خبرة في أعمال السكك الحديدية

قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل

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3- وظيفة مدير عام التخطيط والمتابعة لمعدات الورش

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة لمعدات الورش التابعة للإدارة المركزية لتخطيط ومتابعة صيانة الوحدات المتحركة بقطاع صيانة الوحدات المتحركة والدعم الفني

تختص هذه الوظيفة بتخطيط عمليات الصيانة للمعدات ( الدورية ــ السنوية ـــ العمرات ) ومتابعة تنفيذها بالقاهرة والمناطق ونشر تعليمات الصيانة على جميع الورش ومتابعة تحسين الأتاحية وخفض معدلات الأعطال

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 .

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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4- وظيفة مدير عام ورش العربات بفرز القاهرة

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لورش العربات بفرز القاهرةالتابعة للإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة

تختص هذه الوظيفة بمتابعة أعمال الصيانة الكهربائية والميكانيكية اليومية والدورية لعربات الركاب المخطط لها بالورش وطبقاً لبرنامج الصيانة وإتاحية العربات للتشغيل

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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5- وظيفة مدير عام التشغيل بالمنطقة الجنوبية (مسافات طويلة)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتشغيل بالمناطق التابعة للإدارة المركزية للتشغيل للمسافات الطويلة

تختص هذه الوظيفة بمتابعة تنفيذ خطط التشغيل والتأكد من أن جميع القطارات وقائدي القطارات والكمسارية ومضيفي القطارات وأطقم الورادي بالمنطقة يعملون طبقا لجداول التشغيل، والإشراف على خطة تجهيز وتشغيل الأسطول بالمنطقة وفقاً للقدرات الكهربائية والميكانيكية للجرارات والعربات للتشغيل على الشبكة

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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6- وظيفة مدير عام التشغيل على الشبكة بالمنطقة الوسطى (بنية أساسية)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بالإدارة المركزية لشئون المنطقة بقطاع البنية الأساسية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة، والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

قدرة على القيادة والتوجيه ​

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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7- مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة شرق الدلتا (بنية أساسية)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بالإدارة المركزية لشئون المنطقة بقطاع البنية الأساسية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة، والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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8- وظيفة مدير عام التشغيل على الشبكة بمنطقة وسط الدلتا (بنية أساسية)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للتشغيل على الشبكة بالإدارة المركزية لشئون المنطقة بقطاع البنية الأساسية

تختص هذه الوظيفة بالإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة، والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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9- مدير عام تخطيط الصيانة للإتصالات

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لتخطيط الصيانة للإتصالات التابعة للإدارة المركزية للإشارات والإتصالات

تختص هذ الوظيفة بإعداد الخطة السنوية لتجديد وصيانة أجهزة الإتصالات واجهزة لاسلكي الجرارات وأجهزة المراقبة والتتبع المركزي بالمركز الرئيسي ومتابعة تنفيذها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991 .

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

خبرة فنية واسعة في مجالات تخطيط الصيانة

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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10- وظيفة مدير عام إدارة الأصول والهندسة (هندسة السكة)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لإدارة الأصول والهندسة التابعة للإدارة المركزية لهندسة السكة

تختص هذه الوظيفة بمتابعة وإعداد مواصفات أصول مهمات السكة وإعداد عقود التوريد لها ومتابعة إعداد مواصفات الماكينات والمعدات المستخدمة في أعمال هندسة السكة ومتابعة حصر وتسجيل أصول هندسة السكة من الماكينات والمعدات والأجهزة في جميع المناطق وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عنها

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بأحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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11- وظيفة مدير عام صيانة البنية الأساسية بمنطقة شرق الدلتا

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لصيانة البنية الأساسية بالمنطقة والتابعة للإدارة المركزية لشئون المنطقة ( بنية أساسية )

تختص هذه الوظيفة بالاشتراك في إعداد خطط الصيانة التفصيلية السنوية لهندسة السكة والإشارات والاتصالات والكباري في المنطقة، والإشراف على تصنيع قطع الغيار والأجزاء والأدوات المستخدمة في عمليات الصيانة بورش المنطقة والإشراف على التشغيل وتأمين ومراقبة حركة القطارات وانتظام مسيرها داخل المنطقة والتصرف السريع في مواجهة الحوادث والأزمات

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​خبرة عملية في أعمال الصيانة والإصلاح

قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح والنظم التي تحكم العمل

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12- مدير عام تنفيذ تجديدات الكباري (بنية أساسية)

- الوصف العام للوظيفة

​تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة لتنفيذ تجديدات الكباري بالإدارة المركزية للكباري

تختص هذه الوظيفة بإعداد الخطط السنوية الخاصة بعمليات الإحلال والتجديدات للكباري والسقايف ومتابعة تنفيذها طبقاً للتوقيتات الزمنية المحددة

- المهارات الأساسية

​اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة طبقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 1991

- المهارات الفنية

​قدرة على القيادة والتوجيه

المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي

الإلمام بالقوانين واللوائح التي تحكم العمل

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-- التفاصيل والشروط المشتركة لجميع الوظائف :

- سنوات الخبرة

​قضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في وظيفة من الدرجة الأدنى مباشرة

- النوع المطلوب ذكر; أنثى

- المؤهل

​مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل

تاريخ إنتهاء التقدم 04/02/2021

عدد الأشخاص المطلوبين لكل وظيفة = 1

- بيانات الإتصال والتقدم للجهات

​مقر الامانة الفنية للجنة الوظائف القيادية برئاسة الهيئة برسم السيد المهندس رئيس مجلس الإدارة بمبنى محطة القاهرة- الدور الثانى – ميدان رمسيس على أن يتم إستيفاء نموزج طلب شغل الوظيفة



- المستندات المطلوبة

بيان الحالة معتمد موضحاً به ( التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى – تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة – الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم – الدورات التدريبية [ مدتها ونوعها ومكانها ] العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير) الجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها

عدد ( 6 ) صور شخصية مقاس 4×6 حديثة

بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعماً بالمستندات المؤيدة لذلك على أن تكون من أصل و5 صور

خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي.

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