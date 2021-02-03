شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط السعودية تعدل رحلاتها غدا للقاهرة قبل سريان قرار تعليق دخول المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إنه بناءً على البيان الصادر من السلطات السعودية بتعليق دخول الوافدين من عدة دول إلى المملكة فقد جرى، منذ قليل، تعديل بعض مواعيد الرحلات الخاصة بالخطوط الجوية السعودية والتى تقلع من مبنى الركاب رقم 2، وذلك غدا الأربعاء، والذى يبدأ فى التاسعة مساء تطبيق تعليق الدخول للوافدين للمملكة، فقد جرى تبكير موعد وصول وسفر الرحلات التالية :

الخطوط الجوية السعودية الرحلات أرقام:

SV313/312

قادمة من ومتجهة إلى الرياض لتصبح 15:30 وصول 17:00 سفر بدلا من 17:55 وصول 19:45.

SV303/302

قادمة من ومتجهة إلى جدة لتصبح وصول 15:55 وسفر 17:30 سفر بدلا من 19:15 وصول 21:00 سفر وإضافة رحلة رحلة الخطوط الجوية السعودية.

SV9601/3302

ميعاد جدولى وصول 13:20 بدون ركاب ميعاد جدولي سفر 14:30 عليها 311 راكبا قادمة ومتجهة إلى جدة.

وكانت السلطات السعودية أصدرت بيانًا اليوم الثلاثاء خاصًا بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين و الممارسين الصحيين و عائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية، اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .