شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير العشوائيات يكشف عن تنفيذ مشروعات على غرار الأسمرات بـ14محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابع المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، أنه اليوم جرى صب أول خرسانة في أول مشروع، مؤكدا حدوث ذلك في محافظة السويس.

وأشار صديق، إلى أنه لا بد من التخطيط العمراني الجيد والدراسة وتنفيذ مشروعات بديلة لأهالينا بالعشوائيات، والعمل على تنفيذ العديد من المشروعات التي هدفها راحة المواطن المصري.

من جانب أخر، أكد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، أن أجهزة الدولة تسابق الزمن لإنجازمشروعات التطوير في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحا في تصريحات تليفزيونية، إن الصندوق يعمل في كل محافظات الجمهورية، وهناك 1500 وحدة يجرى تنفيذها في حلايب وشلاتين، وهناك أيضا وحدات في الوادى الجديد ومرسى مطروح وجنوب سيناء.

وقال صديق، إن الدولة تنفذ 11 ألف وحدة سكنية في العبور والسلام، كبدائل للعشوائيات، مشيرا إلى أن مصر من المقرر أن تخلو من المناطق غير الآمنة في شهر سبتمبر 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، تفقد صباح السبت، مشروع "معا" لسكان المناطق العشوائية، حيث تفقد "مدبولى"، أحد مشروعات الإسكان التى تنفذ لصالح أهالى المناطق غير الآمنة، فى مدينة السلام، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وعدد من المسئولين.

واستهل رئيس الوزراء الجولة بتفقد عدد من وحدات الإسكان بديل العشوائيات، فى أرض الإنتاج الحربى، بمدينة السلام على طريق بلبيس الصحراوى، على مساحة 230 فدانا، واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان حول المشروع، حيث تمت الإشارة إلى أنه يشمل تنفيذ 134 عمارة، تتضمن 4800 وحدة سكنية، و475 وحدة إدارية، و292 وحدة تجارية، كما تمت الإشارة إلى أن نسبة الإنجاز فى هذا المشروع تصل إلى إلى 55%، ويقوم بتنفيذ المشروع عدد من الشركات تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية، بتكلفة تصل إلى 1.7 مليار جنيه.