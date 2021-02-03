شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. تشغيل قطار "السلام - العاصمة الإدارية" قبل نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تأكيد الهيئة القومية للأنفاق أنها تعمل على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط لإنهاء تنفيذ وتشغيل مشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان قبل نهاية العام الجارى.

ومشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة المخطط تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع.

ويبدأمشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.





القومية للأنفاق: تشغيل قطار "السلام - العاصمة الإدارية" قبل نهاية العام

أكدت الهيئة القومية للأنفاق أنها تعمل على تنفيذ برنامج زمنى مضغوط لإنهاء تنفيذ وتشغيل مشروع القطار الكهربائى السلام - العاصمة الإدارية- العاشر من رمضان قبل نهاية العام الجارى.

ومشروع القطار الكهربائي يمتد بطول 90 كم ويحقق الربط وخدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلى منصور ـ جامعة القاهرة) في محطة عدلى منصور، كما سيربط مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة العاصمة الإدارية 2، وسيربط مع القطار الكهربائي السريع العلمين/ العين السخنة المخطط تنفيذه في محطة العاصمة الإدارية بالقطار الكهربائي السريع.

ويبدأمشروع القطار المكهرب من مدينة السلام حيث الربط مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور، مارا بطريق القاهرة ـ الإسماعيلية الصحراوى حتى مدينة الروبيكى شمال خط سكك حديد السويس، ثم يتفرع فى الروبيكى إلى فرعين، يتجه الفرع الأول شمالاً بمحاذاة الطريق الدائرى الإقليمى، حيث ينطلق المسار شمالاً بعد مدينة بدر متجها إلى مدينة العاشر من رمضان، ويتجه الفرع الآخر جنوباً من محطة الروبيكى إلى العاصمة الادارية الجديدة واصلا حتى المدينة الرياضية الجديدة.





الرئاسة: الرئيس السيسى ونظيره الكونغولى بحثا تعزيز العلاقات بمختلف المجالات

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث رحب الرئيس بأخيه الرئيس تشيسيكيدي في مصر، معرباً عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك ووحدة الرؤى التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجي مع الكونغو الديمقراطية في شتي المجالات لإقامة شراكة مستدامة بين البلدين، بما يعكس مزيداً من التنسيق والتعاون فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي والعمل التكاملي لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة والقارة الأفريقية.





النيابة عن عقار فيصل: مالكه خزن فيه أحذية وعثر به على مواد قابلة للاشتعال

قالت النيابة العامة أنها تباشر التحقيقات في حريق عقار فيصل المحترق الواقع بنطاق كرداسة، وتلقت "النيابة العامة" بلاغًا يوم 30 يناير الماضي بنشوب حريق بعقارٍ بدائرة مركز كرداسة مصدره مخزن أحذية ببدروم العقار وطابقه الأرضي، مما أسفر عن احتراق كافة الأحذية واحتراق العقار دون وقوع إصابات أو وفيات.

فانتقلت "النيابة العامة" للمعاينة وتبينت استمرار اشتعال النار بالعقار مما يحول دون دخوله، وتساقط أجزاء من جوانبه، وقد أفادت "قوات الحماية المدنية" أن سبب استمرار اندلاع النيران وجود كمية هائلة من الأحذية الجلدية في البدروم والطابقين الأرضي والأول مصنوعة من مواد قابلة ومعجلة للاشتغال أدت لاستمرار الحريق، وأنه تسبب في تآكل أعمدة العقار الرئيسة مما أدى إلى السقوط.





مستشار الرئيس لشئون الصحة: جميع اللقاحات آمنة وتعطى مناعة لمواجهة كورونا

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، أن لقاحات كورونا جميعها تحمى من مضاعفات الفيروس، وتابع: الهدف من التطعيم تكوين أجسام مضادة لمواجهة عدوى كورونا، واستكمل التطعيم لا يحمى بنسبة 100 % من عدوى كورونا.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة فى تصريح لـ"الخليج 365": القيادة السياسية وجهت بتوفير التطعيمات الآمنة والأكثر فاعلية ونزاحم الدول الكبرى فى توفير لقاح كورونا لكل المصريين، مضيفا: "الإنتاج الخاص بلقاح كورونا موجه إلى الدول الكبرى والتى بها المصانع، وقريبا ستحصل بعض المصانع على تكنولوجيا التصنيع وسيتوفر اللقاح لكل العالم وبكميات كبيرة".





محافظة الجيزة ترفض طلب تصالح عقار فيصل المحترق وتحول المسئولين للتحقيق

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن طلب التصالح الخاص بعقار فيصل المحترق قوبل بالرفض، نظرا لمخالفته شروط التصالح علي البناء المخالف، مشيرا إلى أن العقار مخالف وصادر بحقه قرار إزالة.

وأضاف محافظة الجيزة أنه تم إخلاء العقار المجاور للمحترق، وتم غلق 3 عقارات أخرى، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من كلية الهندسة، التي أكدت أنه لا يوجد خطورة على الدائرى من انهيار العقار.

وأكد المحافظ أن المحافظة لن تتدخل لإطفاء عقار فيصل وسوف ننتظر أن يتم إطفاء النيران من نفسها، وأنه لا يوجد آى ميل في العقار حتى الآن.

وقال المحافظ إنه حول الموظفين والمهندسين والفنيين بحي كرادسة التابع لها العقار إلى التحقيق، لمعرفة كواليس تشييد هذا العقار المخالف.





إثيوبيا تواصل خرق القوانين الدولية: بناء سد النهضة يسير كما هو مخطط

لا تزال أديس أبابا تضرب بالقوانين والأعراف الدولية عرض الحائط، حيث تصر على خرق القوانين والاتفاقيات الدولية التى تنظم عمل الأنهار الدولية، وقال سيلشي بيكيلي وزير الري والطاقة الإثيوبي، إن عمليات بناء سد النهضة تسير كما هو مخطط لها.



كان رئيس الكونغو الديمقراطية "فليكس تشيسكيدى"، أكد أنه ناقش مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال مباحثاتهما بقصر الاتحادية اليوم الثلاثاء، تبادل الخبرات فيما يتعلق بمياه النيل.





النيابة تخطر سفاح الجيزة بقرار إحالته للجنايات وترسل القضية للاستئناف

أخطرت النيابة العامة، وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، المتهم قذافى فراج الشهير بـ "سفاح الجيزة" داخل محبسه بقرار إحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، بعد توجيه له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لـ 4 أشخاص هم صديقه وزوجته وسيدتين، بالجيزة والإسكندرية.

فيما تم إرسال ملف القضايا الأربعة المتهم فيها سفاح الجيزة إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهم، وتضمن ملف القضايا أقوال الشهود وتحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وتقارير الطب الشرعى بالصفة التشريحية المجنى عليهم وتحاليل المعامل الكيماوية.

وكشفت تقارير الطب الشرعى الخاصة بالصفة التشريحة للمجنى عليهم فى قضية سفاح الجيزة تطابق البصمات الوراثية المأخوذة منها مع العينات المأخوذة من أسرة المجنى عليهم.