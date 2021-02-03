شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع سقوط أمطار متوسطة وغزيرة على القاهرة الخميس والجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى الطقس أيام الأربعاء والخميس والجمعة، موضحا أن الأمطار متوسطة وغزيرة، وانخفاض درجات الحرارة من 5 على 6 درجات في القاهرة يومى الخميس والجمعة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامى شريف عامر، أن هناك فرقا بين حالة الطقس في الفترة المقبلة وعاصفة التنين، ولا يوجد بوادر على ظهورها.

وفى سياق متصل، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأربعاء، طقسا دافئا على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقسا دافئا على السواحل الشمالية والرياح نشطة على السواحل الغربية، ودافئا على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة جوية تصنف على أنها متوسطة إلى غزيرة الشدة تبدأ غدا الأربعاء حتى الجمعة المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر بأكمله، مرورا بالأردن والمملكة العربية السعودية حتى العراق، تختلف شدتها حسب كميات الرطوبة والطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحرارى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا صحة مطلقا لما تتناولته بعض الشائعات على أن هذه الموجة تشبه حالة شهر مارس الماضي والتى أطلقت عليها مواقع التواصل الاجتماعى "عاصفة التنين" من حيث القوة وشدة الأمطار، بل أنها تختلف عنها فى أشياء كثيرة، منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد فى طبقات الجو العليا.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.