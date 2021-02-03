شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الحريرى يزور القاهرة غدًا للقاء عدد من المسؤولين المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري سيزور مصر صباح غدًا الأربعاء، موضحة أن الحريرى سيلتقى عدد من المسؤولين المصريين للتشاور حول ملف أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، مؤكدة وجود حرص مصرى على تقريب وجهات النظر بين كافة المكونات اللبنانية.

وأضافت المصادر لـ"الخليج 365" أن الحريرى سيتوجه بالشكر إلى القيادة المصرية على دعمها المستمر للشعب اللبناني خلال الفترة الماضية، خاصة بعد انفجار مرفأ بيروت وإرسال مزيد من المساعدات الغذائية والدوائية المصرية للشعب اللبنانى الشقيق.

كان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد تسلم رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي نقلها إليه قبل ظهر، اليوم الثلاثاء، السفير المصري في بيروت الدكتور ياسر علوي عبّر خلالها الرئيس السيسي عن تمنياته للبنان بدوام التقدم والازدهار.

وتضمنت رسالة الرئيس السيسى طلب دعم لبنان لترشيح الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد أبو الغيط لولاية ثانية "من اجل خدمة القضايا العربية وذلك على ضوء مسيرته الممتدة في العمل العام والتمثيل الدبلوماسي، فضلا عن الجهد الذي بذله أبو الغيط خلال السنوات الماضية للحفاظ على العمل العربي المشترك وتعزيز التواصل مع القوى الدولية ومنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى دفاعا عن القضايا العربية".

ونوه الرئيس السيسي في رسالته – بحسب بيان صحفى للرئاسة اللبنانية - بإدارة أبو الغيط الرشيدة للجامعة العربية ومواردها البشرية والمالية "وهي العوامل التي أرى انها تؤهله لقيادة الجامعة خلال المرحلة المقبلة".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن لا وضوح للرؤية بعد بالنسبة إلى إمكانية عقد القمة العربية في موعدها حتى تضطلع بمسؤولياتها تجاه هذه المسألة نظرا لظروف جائحة " كورونا "، مقترحا تفويض وزير الخارجية اللبنانية تناول هذا الموضوع وفق ما يقتضي النظام المعمول به لاتخاذ القرار الملائم خلال مداولات الاجتماع الوزاري المقرر عقده في 3 مارس المقبل لحسم هذا الموضوع خلال هذه الدورة.

وتطرق البحث بين الرئيس اللبنانى عون والسفير علوي الى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والعلاقات اللبنانية- المصرية وسبل تعزيزها في المجالات كافة.