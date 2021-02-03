شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الطيران" تدعو المسافرين للسعودية بمراجعة الحجز بعد تعليق المملكة دخول الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الطيران، إن السلطات السعودية أصدرت اليوم تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية، اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غدٍ الأربعاء 3 فبراير، في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا .

وأشارت الوزارة إلى أن مصر للطيران تستمر فى تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى جمهوريه مصر العربية أثناء فترة التعليق، كما لفتت إلى أنه من غير المعلوم متى سيجرى السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية .

وتهيب مصر للطيران بعملائها ضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصرللطيران ووكلائها السياحيين.