شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الخارجية الأمريكية في نبأ عاجل، بحسب وكالة "رويترز"، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم استئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين .

وردت الولايات المتحدة بفتور اليوم الثلاثاء، على اقتراح إيرانى يتضمن اتخاذ واشنطن وطهران خطوات متزامنة للعودة إلى الاتفاق النووي، وقالت إنه لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها قبل أن تبدأ الولايات المتحدة فى التحدث مع الإيرانيين أو قبول مقترحاتهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "لم نجر أى مناقشات مع الإيرانيين ولا أتوقع أن نشرع فى ذلك قبل المضى قدما فى تلك الخطوات الأولية" فى إشارة إلى مشاورات إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن مع الحلفاء والشركاء والكونجرس الأمريكي.

وأضاف "هناك (الكثير) من الخطوات فى تلك العملية... قبل أن نصل إلى النقطة التى سنشارك فيها على نحو مباشر مع الإيرانيين ونكون على استعداد لقبول أى نوع من المقترحات".