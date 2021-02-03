شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف حقيقة تكرار عاصفة التنين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة جوية تصنف على أنها متوسطة إلى غزيرة الشدة تبدأ غدا الأربعاء حتى الجمعة المقبلة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة على مناطق واسعة تشمل مبدئيا شمال مصر بأكمله، مرورا بالأردن والمملكة العربية السعودية حتى العراق، تختلف شدتها حسب كميات الرطوبة والطبيعة الجغرافية وانخفاض القيم الضغطية والحمل الحرارى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه لا صحة مطلقا لما تتناولته بعض الشائعات على أن هذه الموجة تشبه حالة شهر مارس الماضي والتى أطلقت عليها مواقع التواصل الاجتماعى "عاصفة التنين" من حيث القوة وشدة الأمطار، بل أنها تختلف عنها فى أشياء كثيرة، منها شدة تعمق عوامل الطقس وتوقيت حدوثها خلال العام والتبريد فى طبقات الجو العليا.

ويشهد اليوم الثلاثاء ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة تنشط أحيانا، وطقس دافئ على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، بارد على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد، وصقيع على المزروعات فى وسط سيناء .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء:

القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 28 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 10 درجة.