شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: انخفاض حدة الإصابات بـ«كورونا».. وتوفر الأكسجين في المستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، الثلاثاء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من القضايا، مشيدا بنجاح بطولة العالم لكرة اليد للرجال، والتى شهدتها مصر مؤخرا، فى ظل أزمة جائحة «كورونا»، معبرا عن امتنانه للدور الذى قامت به القوات المسلحة والداخلية فى هذا الحدث الضخم الذى أشاد به العالم، كما تطرق رئيس مجلس الوزراء إلى إشادة صندوق النقد الدولى ومؤسسة «موديز» بما أنجزته مصر خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادى، وإجراءات مواجهة أزمة كورونا، ولاسيما ما جاء فى تقرير الصندوق بشأن تعزيز الحكومة المصرية مبدأ الشفافية والإفصاح فى مواجهة الأزمة.

وعرضت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، موقف فيروس كورونا المستجد فى مصر، مستعرضة المعدلات الأسبوعية للإصابات والوفيات، وتوزيع الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس.

ولفتت الوزيرة إلى أن حملات التثقيف الصحى والتوعية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعى فى مقار العمل والأماكن العامة كان لها أثر إيجابى فى انخفاض حدة الإصابات بالفيروس، بين الفئات التى تتحرك يومياً خارج المنزل مقارنة بالوضع خلال الموجة الأولى، بما انعكس على الحفاظ على المؤشر الاقتصادى والقوى البشرية.

وعرضت الوزيرة موقف الأكسجين السائل للمستشفيات بجميع المحافظات فى ظل جائحة كورونا، حيث أكدت توافر الأكسجين فى جميع المستشفيات حالياً، بالإضافة إلى مخزون احتياطى، موجهة الشكر لوزيرة الصناعة وجميع المصنعين، الذين أسهموا بجهودهم فى حل هذه المشكلة.

كما تطرقت الوزيرة إلى موقف توفير اللقاح لعلاج مرضى كورونا، لافتة إلى أنه تم الحصول على 50 ألف جرعة من شركة استرازينيكا يوم 31 يناير المنقضى، وكذلك موقف التطعيم باللقاح للعاملين فى القطاع الصحى ضمن الأولوية الأولى لتلقى اللقاحات.

وعرضت الوزيرة أيضاً موقف مبادرة زيارات متابعة حالات العزل المنزلى، مشيرة إلى أنه تم خلال يناير تنفيذ 64 ألف زيارة، وصرف الأدوية لـ17 ألف حالة، وتوزيع 604 أجهزة Pulse Oximeter على مرضى العزل المنزلى.

فى سياق مواز، أعلنت وزارة الصحة خروج 471 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 130107 حالات. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 541 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

من ناحية أخرى، قدم مجلس الوزراء التهنئة لنيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، وذلك لاختيارها ضمن أهم 7 سيدات مؤثرات على مستوى الوطن العربى، وحصولها على جائزة «المرأة العربية» المقدمة من قبل المجلس العربى للمسؤولية المجتمعية، وذلك تكريماً لجهودها المبذولة فى إطار دعم أنشطة التمكين الاجتماعى للمرأة والفئات المهمشة والأكثر احتياجا، إلى جانب جهودها من أجل دعم الأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم فى المجتمع.

كما قدم مجلس الوزراء التهنئة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، على مُجمل ما تحقق من إنجازات وتميز فى الأداء خلال الفترة الماضية، والتى من بينها وجود المركز ضمن أفضل 20 مركز فكر على مستوى العالم فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا شغل المركز الترتيب الـ30 كأفضل مركز فكر حكومى من إجمالى 73 مركز فكر حكومى على مستوى العالم، فضلاً عن حصوله على الترتيب رقم 21 من إجمالى 64 مركز فكر على مستوى العالم، كصاحب أفضل فكرة أو نموذج جديد تم تطويره بواسطة مركز فكر خلال عام ٢٠٢٠، وغيرها من النجاحات التى أحرزها.