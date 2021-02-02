شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس للشؤون الصحية: لقاحات فيروس كورونا في مصر آمنة وفعالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن جميع لقاحات فيروس كورونا التي تدخل مصر تخضع لمعايير دقيقة للغاية، ومرت بكل التجارب التي تؤكد أمان وفاعليتها.

وأضاف الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، أن اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة بداية من تجارب معملية ثم تجارب سريرية.

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إلى أن جميع لقاحات فيروس كورونا لا توفر مناعة 100% ومنظمة الصحة العالمية صرحت أكثر من مرة وأكدت على ذلك وكذلك الشركات المنتجة للقاحات أكدت هذا الأمر أيضًا.

وأكد أنه نسعى للحصول على اللقاحات من مصادر متعددة لتوفير أكبر قدر ممكن من اللقاحات في مصر«.

ولفت محمد عوض تاج الدين:«صناعة اللقاحات دقيقة وحساسية وعلمية وأي دولة ترغب في تصنيع اللقاح لابد من توقيع اتفاقيات مع الدول المنتجة للقاحات وتوفير البنية التحتية والدولة المصرية تسعى لتصنيع لقاح كورونا على أراضيها».

وتابع محمد عوض تاج الدين:«العالم يعاني من نقص إنتاج اللقاحات ونسعى إلى توفير حصتنا من لقاحات كورونا من مصادر عدة».

وأردف:«هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن».