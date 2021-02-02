شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يناقش مع مدير جهاز التعمير خطة تطوير 192 قرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، اجتماعا مع المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا، وذلك لمناقشة آليه تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستهداف 1500 قرية على مستوي محافظات الجمهورية.

قال محافظ المنيا، إنه في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» فإن المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 192 قرية بنطاق 5 مراكز بالمحافظة وهي مراكز «أبوقرقاص، ملوي، العدوة ومغاغة، وديرمواس» بتكلفة تصل تقريبا إلى 22 مليار جنيه، لرفع قدرات البنية الأساسية، من كافة الجوانب الخدمية، والمعيشية، والاجتماعية، وفقا لرؤية مصر 2030، وللنهوض بأعمال البنية التحتية من شبكات مياه وصرف صحي وتعليم ووحدات صحية.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره وعميق تقديره للقيادة السياسية على اهتمامه بالمواطنين البسطاء من أهالينا في القرى والنجوع من خلال وصول جميع الخدمات والمرافق من خلال تنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، لتحقيق تنمية مستدامة بقرى الريف المصري.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء مع مدير جهاز التعمير بالمنيا الإجراءات التنسيقية لبدء تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ووضع تصور كامل للأعمال الانشائية المطلوبة من الجهاز، كما تم الاتفاق على مراجعة جميع المشاريع المدرجة لتطوير القري، موجها بتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للجهاز، بهدف تحقيق كافة تطلعات واحتياجات الأهالي في تلك القرى.

وأكد نائب المحافظ، على ضرورة الاعتماد على إدارة مشروعات سليمة وقوية مع الالتزام بالمخطط الاستراتيجي لكل قرية وضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية، والتنسيق المستمر لتنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، على أكمل وجه.

من جانبها، أوضحت المهندسة سالي وليم مدير الجهاز المركزي للتعمير بالمنيا انه تمت معاينة بعض المشروعات، وتدقيقها على أرض الواقع، وجارى عمل زيارات ميدانية ومعاينات لمشروعات أخرى على أرض الواقع للقرى المستهدفة، لدراسة آليه تنفيذ تلك المشروعات.