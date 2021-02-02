شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «محلية النواب»: كارثة عمارة الدائرى حدثت نتيجة 50 سنة من ترهل الإدارة المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب البرلماني أحمد السجيني إن البرلمان في اللحظة الحالية يسائل الحكومة في موضوعات عامة وشاملة، فالجلسات تبدأ 11 صباحا، وتنتهي 9 مساء، إلا أن حادث العقار المحترق سيتم مناقشته داخل اللجان المختصة، ولكن بكل المعايير العلمية، فهذه الحوادث، قياسًا على العشوائية العمرانية الموجودة في المحليات، سنجدها متكررة، فليس هذا العقار الذي لا تنطبق عليه الاشتراطات.

وأضاف خلال برنامج «حديث القاهرة»، مع كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن «هذا الأمر حدث نتيجة تراكم 50 سنة من ترهل منظومة الإدارة المحلية، وهذه الملفات لا يوجد محافظ وحده أو وزير يستطيع أن يحلها، فجميع المؤسسات مطالبة بالتكاتف لحل الأزمة، فالإعلام يشكل وعيا كبيرا جدا، لأنه يعكس أمورا كثيرة للمواطن، حول أهمية احترام القانون».

وتابع: «وضع العقار المحترق صعب جدا، ووارد أن يتكرر في كثير من العقارات المحيطة بالدائرى، وما فعلته الدولة أنها أنهت البناء المخالف، ثم بدأ قانون التصالح، وأصررنا عليه حتى يكون للعقارات هوية وشكل اعتبارى، وندعم من يحتاج تراخيص، ويقول الدفاع المدنى مواصفاته المطلوبة».