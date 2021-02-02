شكرا لقرائتكم خبر عن «لو ببلاش محدش يشتريها».. طبيب يحذر من نوع جبن يزيد احتمالية توحد الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذر الدكتور عماد فهمي، استشاري التغذية العلاجية، من تناول أنواع الجبن المصنعة من الدهن النباتي.

وأضاف عماد فهمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج «رأي عام» المذاع على قناة «تن»، :«يجب أن يأخذ الجميع حرصه فيما يتعلق بالأطعمة التي يتم تناولها».

وتابع: «نظام تغذية الأطفال مرضى التوحد يكون خاليًا من الدهون النباتية والألبان»، مضيفا: «بعض الشركات يكون هدفها تجاريًا وتحقيق المكسب وتقوم بنزع كل محتويات اللبن وتضع مكانه دهنًا نباتيًّا عبارة عن زيت نخيل».

وأكمل استشاري التغذية العلاجية: «زيت النخيل يعتبر من أسوأ أنواع الدهون وهذا الأمر له أثر سلبي على خلايا المخ ويساهم في زيادة نسبة التوحد لدى الأطفال».

ووجه عماد فهمي نصيحة لأولياء الأمور: «لو لقيت علبة الجبنة مكتوب عليها دهن نباتي متشتريهاش حتى لو ببلاش».