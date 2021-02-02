شكرا لقرائتكم خبر عن المؤتمر الشعبي يشيد بالمساعدات المصرية للبنان: «تضامن عملي مع بيروت المنكوبة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد المؤتمر الشعبي اللبناني بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها جمهورية مصر العربية للبنان المنكوب.

وقال بيان صادر عن مكتب الإعلام المركزي في المؤتمر: منذ تفجير مرفأ بيروت وتدمير نصف العاصمة بيروت مع إزهاق أرواح شهداء وآلاف المصابين، تحركت جمهورية مصر العربية بأقصى سرعة لنجدة لبنان، فأرسلت مساعدات شاملة عبر الطائرات بمبادرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، في عملية تضامن عملية مع اللبنانيين بدون تمييز.

كانت مصر قد أنشأت مستشفى عسكريًا صحيًا في بيروت منذ العدوان الإسرائيلي عام ٢٠٠٦، وهو منذ ذلك التاريخ يقوم بالتطبيب وإجراء عمليات جراحية وتوزيع أدوية بدون انقطاع.

ومنذ أيام أرسلت مصر ومعها جامعة الدول العربية طائرات مساعدات إلى بلدنا المنكوب، وجاءت معها الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، لتقديم المساعدات، مع الاستعداد لتقديم المزيد إلى شعب لبنان.

وتابع بيان الحزب: «إننا نوجه التحية والتقدير والشكر لهذه المبادرة المصرية الأخوية التي تعبر عن التضامن العملي مع بلدنا المنكوب. فمصر العروبة كانت دائمًا السند القومي لأي بلد عربي، وكان دورها على الدوام نصيرًا للوحدة الوطنية في كل دولة عربية، حفاظًا على وحدة وعروبة واستقلال كل كيان وطني عربي. فكل الشكر لمصر العروبة».