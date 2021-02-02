شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز 6 أكتوبر: أزمة المحور تنتهي خلال ساعة.. وكسحنا 60% من المياه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

علق المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، على تكدس حركة السيارات قبل محور 26 يوليو في الاتجاه نحو ميدان لبنان، وذلك بسبب كسر ماسورة مياه رئيسية عند منطقة هايبر.

وقال: «كسر ماسورة المياه حدث في تمام الساعة السادسة مساء تقريبًا وتوجهنا كجهاز للموقع، واتضح أن الكسر به خط مياه نقية قطره 800 ملم يمر بمحور 26 يوليو يعمل على تغذية مناطق متعددة في الجيزة وأبورواش».

وأضاف، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON» قائلًا: «الكسر كان مفاجئ في منطقة كوبري مشاة هايبر 1».

وأكد أن جهاز المدينة نجح في كسح المياه بنسبة 60% من كمية المياه المتراكمة، وجرى فتح 5 حارات مرورية وتبقى الخط البطيء، وسيجري الانتهاء منه خلال ساعة من الآن.