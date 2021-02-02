شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق رسمي من «الطيران» على تعليق دخول المصريين إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الطيران المدني إن «السلطات السعودية أصدرت تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم من بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء غد الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا».

وأضافت الوزارة، في بيان، مساء الثلاثاء، أن «مصر للطيران تستمر في تسيير رحلات العودة من المملكة العربية السعودية لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى جمهورية مصر العربية أثناء فتره التعليق»، مؤكدة أنه «من غير المعلوم متى سيتم السماح للسفر إلى المملكة العربية السعودية».

أهابت مصرللطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية للشركة على رقم 1717 من أي خط محمول أو 090070000 من أي خط أرضي أو الموقع الإلكتروني egyptair.com أو زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلائها السياحيين.