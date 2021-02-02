شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية حتى الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية، بدءا من اليوم إلى الجمعة المقبل، حيث تشهد بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس.

وتواصلت موجة الطقس غير المستقر فى عدد من المحافظات، الثلاثاء، وغطت الشبورة أجزاء كبيرة من الإسكندرية، وتسبب البرد الشديد فى مصرع خفير وزوجته وطفليهما، اختناقًا أثناء التدفئة، وواصلت المحافظات استعداداتها لمواجهة تقلبات الطقس.

فى الإسكندرية، غطت الشبورة المائية والغيوم سماء مناطق عديدة من المحافظة، ما أدى إلى انعدام الرؤية بالطرق الرئيسية دون تأثير على حركة السفن بميناءى الدخيلة والإسكندرية.

وقال مصدر أمنى فى مطار برج العرب الدولى إن حركة الإقلاع والهبوط لم تتأثر نتيجة ارتفاع حدة الشبورة المائية وضعف الرؤية، مشيرًا إلى أن المطار استقبل 4 رحلات جوية قادمة من وجهات مختلفة، هبطت على أرض المطار فى مواعيدها، وكذا لم يتم تغيير مسار أى رحلة طيران إلى مطار القاهرة الدولى.

وأعلنت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار حركة الملاحة البحرية، بصورة طبيعية بميناءى الدخيلة والإسكندرية لوجود ارتفاعات الأمواج فى المعدلات الطبيعية.

وفى القليوبية، لقى خفير خصوصى وزوجته وطفلاهما مصرعهم باختناق داخل حجرة فى فيلا بمدينة العبور عقب قيام الأول بإشعال الفحم للتدفئة وعقب نومهم لقوا جميعا مصرعهم حيث فوجئ صاحب الفيلا بعدم استيقاظ الخفير صباحا فتوجه لإيقاظه فوجده جثة هامدة وبجواره زوجته ونجلاهما طفل 11 عاما وطفلة 8 أعوام، وتم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفى سوهاج، أعلن المحافظ، اللواء طارق الفقى، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مديرى المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة، خاصة على الطرق السريعة، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة، والتأكد من تطهير جميع مخرات السيول، وتشكيل فرق عمل للتدخل السريع تحسبا لتداعيات سوء الأحوال الجوية.

وفى الأقصر، أعلن محسن الشامى، مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بالمحافظة، أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التغيرات فى الطقس، لافتا إلى استمرار مراجعة مخرات السيول ومعدات التدخل لمجابهة الأمطار ومهمات الإغاثة فى جميع المناطق بالمحافظة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى بمختلف المدن والمديريات تحسبا لسقوط الأمطار الغزيرة طبقا لتحذيرات الأرصاد الجوية ووزارة الرى طبقا لخريطة التنبؤات الجوية.