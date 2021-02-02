شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدن الجامعية لاستقبال الطلاب استعدادًا للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت المدن الجامعية بالمحافظات استعدادها لاستقبال الطلاب، من خلال تكثيف أعمال التطهير والتعقيم ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا».

فى بنى سويف، قال الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، إن المدن الجامعية للطلاب والطالبات التابعة للجامعة جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأوضح رمضان حسن، مدير المدن الجامعية، أنه تم تطهير المدن الجامعية (حجرات سكنية ومكاتب إدارية ودورات مياه ومطاعم ومطابخ)، إضافة إلى تطهير وتعقيم خزانات المياه.

وأضاف أن عدد الطلاب فى المدينة الجامعية 720 طالبًا، وفى المدينة الجامعية للطالبات 820 طالبة، وأن عمليات التطهير تتم من قبل العمال على المدينتين الجامعتين للطلاب والطالبات.

وفى كفرالشيخ، قال الدكتور طارق الملا، مدير عام المدن الجامعية، إنه تم الانتهاء فى الفترة الماضية من أعمال الصيانة والتطهير والتعقيم، وكذا أعمال صيانة الكهرباء ومياه الشرب لجميع المدن الجامعية، وعددها 5 مدن جامعية، بواقع 3 مدن للطلاب، ومدينتين للطالبات، كما تم تزويد كل مدينة جامعية بجهاز لقياس درجة الحرارة، وتجهيز العيادات الداخلية بكافة الأدوية، وكذلك تعقيم وتطهير خزانات المياه.

وفى سوهاج، أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، فتح المدن الجامعية أمام الطلاب والطالبات بمختلف كليات الجامعة، اعتبارًا من 14 فبراير، لبدء امتحانات الفصل الدراسى الأول، السبت 20 فبراير، لافتًا إلى إعلان جداول الامتحانات الخاصة بمختلف كليات الجامعة.

وقال رئيس الجامعة: «تم رش وتطهير كافة مبانى المدن الجامعية الخاصة بالطلاب والطالبات فى الحرم الجامعى القديم بمدينة سوهاج، وبمقر الجامعة الجديدة بمنطقة الكوامل، ورش وتعقيم مبانى الإسكان الخارجى التابعة للجامعة، وتعقيم الحجرات السكنية، والمكاتب الإدارية، ودورات المياه، والمطاعم، والمطابخ، فضلا عن تطهير وتعقيم خزانات مياه الشرب».

وفى شمال سيناء، قامت مديرية الشؤون الصحية بالتنسيق مع جامعة العريش لتطهير وتعقيم المدن الجامعية للطلاب والطالبات، تمهيدًا لاستقبالهم خلال الامتحانات.

وقال الدكتور سعيد لافى، رئيس جامعة العريش، إنه تم تطهير المدن الجامعية للطلاب والطالبات فى الحرم الجامعى بالعريش، بما فيها من حجرات سكنية ومكاتب إدارية ودورات مياه ومطاعم ومطابخ، بجانب تطهير وتعقيم خزانات المياه.

وأضاف أنه سيتم استقبال الطلاب والطالبات للتسكين فى المدينة الجامعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير الجارى، بعد اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع منشآت المدن الجامعية والمتابعة الدورية من الجهات المعنية.

وفى قنا، أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عودة طلاب الجامعة إلى المدن الجامعية اعتبارا من يوم ١٦ فبراير الجارى، وأنه تم اتخاذ إجراءات احترازية مشددة بالمدن الجامعية وداخل الجامعة، حفاظًا على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات.

وفى المنيا، وجه الدكتور مصطفى عبدالنبى، رئيس جامعة المنيا، باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، من خلال تطهير وتعقيم المدن الجامعية والمدرجات والمكاتب الإدارية والمعامل، استعدادًا لإجراء الامتحانات 22 فبراير.

وفى الأقصر، شدد الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، على تطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لحماية أبناء الجامعة من الفيروس، استعدادًا لاستقبال الطلاب اعتبارًا من 16 فبراير الجارى، مشيرًا إلى أنه تقرر فتح باب التسكين بالمدن الجامعية للطلاب أصحاب الحالات الصعبة بمختلف كليات الجامعة.