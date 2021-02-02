شكرا لقرائتكم خبر عن توفي أثناء عمله بجراج الضواحي.. محافظ بورسعيد يعزي أسرة السيد المحمدي شلبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

محافظ بورسعيد يُقدم واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي الذي توفى أثناء عمله بجراج حي الضواحي

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، واجب العزاء لأسرة السيد المحمدي شلبي، فني بإدارة النقل الميكانيكي في حي الضواحي والذي توفى أثناء قيامه بمهام عمله داخل الجراچ.

وأكد المحافظ، خلال زيارته لأسرة الفني الراحل، على أنه كان مثالًا للتفاني والإخلاص في العمل، وكان يؤدي عمله بكل امانة وإخلاص. رافقة خلال الزيارة فوزي الوالي رئيس حي الزهور.

وقرر محافظ بورسعيد صرف إعانة عاجلة لأسرة شهيد العمل، ومساعدة شهرية تعينهم على مواجهة متطلبات الحياة.